Когда от мотка тесьмы отрезали з раза по 2 м в нём осталось d м запиши выражение кот??рое обозначает сколько метров тесьмы было в начале (укажите цифру которая спрятана под d )

Математика

Когда от мотка тесьмы отрезали з раза по 2 м в нём осталось d м запиши выражение кот??рое обозначает сколько метров тесьмы было в начале (укажите цифру которая спрятана под d )

Автор: Гость