Когда от мотка тесьмы отрезали з раза по 2 м в нём осталось d м запиши выражение кот??рое обозначает сколько метров тесьмы было в начале (укажите цифру которая спрятана под d )
Математика
Когда от мотка тесьмы отрезали з раза по 2 м в нём осталось d м запиши выражение кот??рое обозначает сколько метров тесьмы было в начале (укажите цифру которая спрятана под d )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D+(3*2) это сколько метров было в начале
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