Соедините линией одинаковые гласные в ударном и безударном слогах каждого слова))))))

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Кольцо-кольца, страна-страны, земля-земли, слеза-слёзы, зима-зимы, трава-травы, роса-росы, гора-горы. Кольцо одинаковая гласная о, страна гласные одинаковые а, земля одинаковые гласные е, слеза одинаковые гласные е и ё ( ну удивляетесь тут просто чередование букв.), зима одинаковая гласная и, трава гласная а, роса о, гора о. Кольца ударение на о, страны на а, земли на е, слёзы на ё, зимы на и, травы на а, росы на о, горы на о..