Когда пьете чай или кофе, чашку надо держать за ручку, не вкладывая в нее всех паль??ев, не поднимая мизинца. После перемешивания сахара ложку надо положить на блюдце. Не следует пить с помощью ложки. Не дуйте на горячий кофе ...

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Когда пьете чай или кофе, чашку надо держать за ручку, не вкладывая в нее всех паль??ев, не поднимая мизинца. После перемешивания сахара ложку надо положить на блюдце. Не следует пить с помощью ложки. Не дуйте на горячий кофе или чай. Блюдце не поднимаем, поднимаем только чашку. Как поступать с чаем, заваренным с помощью пакетика, опущенного в чашку? Когда чай заварится, вынимаем пакетик и откладываем его на блюдце. Напиток, который пьют через соломинку, не следует вытягивать до последней капли во избежание неприятного звука. • Запись с объяснением орфограмм. • Подчеркнуть грамматическую основу, определить вид сказуемого. • Указать вид предложений. • Разбери словосочетания не поднимая мизинца, горячий кофе, держать не вкладывая.

Автор: Гость