Когда проводили НовыйГод до Петра 1
Окружающий мир
Когда проводили НовыйГод до Петра 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До Петра 1 Новый Год отмечался 1 сентября
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