Даны два произвольных вектора AB и AC.Постройте векторы: а)АВ+АС; б)АВ-АС; в)АВ-2АС

Гость: Гость:

а) Достоим фигуру до параллелограмма. Тогда, искомой суммой будет вектор с началом в точке А, являющийся диагональю параллелограмма. б) Разностью двух векторов, отложенных от одной точки является вектор, соединяющий конец вектора-вычитаемого с концом вектора-уменьшаемого. в) Аналогично предыдущему пункту с той лишь разницей, что длину вектора АС предварительно увеличили в 2 раза.