Даны два произвольных вектора AB и AC.Постройте векторы: а)АВ+АС; б)АВ-АС; в)АВ-2АС

Геометрия
Даны два произвольных вектора AB и AC.Постройте векторы: а)АВ+АС; б)АВ-АС; в)АВ-2АС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Достоим фигуру до параллелограмма. Тогда, искомой суммой будет вектор с началом в точке А, являющийся диагональю параллелограмма. б) Разностью двух векторов, отложенных от одной точки является вектор, соединяющий конец вектора-вычитаемого с концом вектора-уменьшаемого. в) Аналогично предыдущему пункту с той лишь разницей, что длину вектора АС предварительно увеличили в 2 раза.
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