Составьте из данных чисел верную пропорцию 8,2,1,4
Алгебра
Составьте из данных чисел верную пропорцию 8,2,1,4
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1 2 4 8 умножается на ц
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