(8 2/3 - 2,5y) : 9 8/11 = 55/214

Математика
(8 2/3 - 2,5y) : 9 8/11 = 55/214
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Гость:
Ответ равен y=- 160322/1605
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