Помогите пожалуйста упр.210
Математика
Помогите пожалуйста упр.210
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик собачка бабочка сачок цветы тюльпан колокольчик ловить сесть поймать мальчик собачка бабочка сачок цветы тюльпан колокольчик они относятся к существительному жёлтый красный синий это имя прилагательное ловить сесть спрятаться поймать это глагол
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