Помогите пожалуйста упр.210

Математика
Помогите пожалуйста упр.210
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик  собачка  бабочка  сачок цветы тюльпан  колокольчик  ловить сесть поймать  мальчик собачка бабочка сачок цветы тюльпан колокольчик  они относятся к существительному  жёлтый красный синий это имя прилагательное  ловить  сесть спрятаться поймать это глагол
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