Какое название получило правительство , созданное в период Смуты ?

История
Какое название получило правительство , созданное в период Смуты ?
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Гость:
Семибоярщина - ПРАВИЛЬНО
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