Какое название получило правительство , созданное в период Смуты ?
История
Какое название получило правительство , созданное в период Смуты ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семибоярщина - ПРАВИЛЬНО
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь пропущенные слова в предложения ? Выглянул ...... из тучки и видит зеленый луг .На лугу бегают дети ,играют с ...... . Вот в траве ..... бел...
Математика
В первый день ледокол прошел 390 км во второй 7/10 от этого расстояния. Сколько часов ??едокол был в пути каждый день, если в первый день он двигал...
Окружающий мир
1. Наш неутомимый Попугай снова составил красворд. Все слова в нём - вода. Как она любит загадочные превращения! Угадаешь ли ты все её "маски" ?