Скажите пожалуйста правильно

Математика
Скажите пожалуйста правильно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под в очень легко просто
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Даны два произвольных вектора AB и AC.Постройте векторы: а)АВ+АС; б)АВ-АС; в)АВ-2АС
Ответить
Алгебра
Помогите решить биквадратное уравнение
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста,только не через переводчик.
Ответить
Алгебра
Помогите решить пожалуйста!!
Ответить
Алгебра
Составьте из данных чисел верную пропорцию 8,2,1,4
Ответить