Когда самолёт находится в горизонтальном полёте,подъёмная сила,действующая на крылья, зависит только от скорости. чему равна подъемная сила ( в тоннах силы) при скорости 400 км/ч?
Математика
Когда самолёт находится в горизонтальном полёте,подъёмная сила,действующая на крылья, зависит только от скорости. чему равна подъемная сила ( в тоннах силы) при скорости 400 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200км/час-100x-400100x=200x400/100=800
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