Когда самолёт находится в горизонтальном полёте,подъёмная сила,действующая на крылья, зависит только от скорости. чему равна подъемная сила ( в тоннах силы) при скорости 400 км/ч?

Математика

Когда самолёт находится в горизонтальном полёте,подъёмная сила,действующая на крылья, зависит только от скорости. чему равна подъемная сила ( в тоннах силы) при скорости 400 км/ч?

Автор: Гость