Кого автор летописной книги 1626 года называл расстригой?
История
Кого автор летописной книги 1626 года называл расстригой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гришку Отрепьева, кто по официальной версии был Лжедмитрием 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Физика
Катер проходит расстояние S = 40 км вниз по реке за 6,1 1 = t часа, t часа. Найти скорость V течения реки.
Английский язык
Если не понятно то вот. номер 1: 1)hare.2)torteasy.3)fast.4)rest.5)race.6)winner. номер 2: 1)visited.2)watched.3)played.4)listened.5)cooked...
Русский язык