Кого они называют? Лисенок, тигренок, котенок, мамонтенок,слоненок, страусенок. На??ти общую часть в словах.Одинаково ли она пишется в разных словах? После какой части слова она стоит? Обозначить в них общую часть, которая стои...
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Кого они называют? Лисенок, тигренок, котенок, мамонтенок,слоненок, страусенок. На??ти общую часть в словах.Одинаково ли она пишется в разных словах? После какой части слова она стоит? Обозначить в них общую часть, которая стоит после корня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общ. часть суффикс -онок- Да Стоит после корня.
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