"Составьте 10 словосочетаний глагол+существительное в родительном падеже с предлогом из или с"
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"Составьте 10 словосочетаний глагол+существительное в родительном падеже с предлогом из или с"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вышел из леса,пришел из школы,срисовал с картинки,выписал из текста
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