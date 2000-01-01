Органы дыхания древесной улитки? Какие беспозвоночные улучшают плодородность з??мли? Чем они питаются? Где улитки проводят зиму?

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Улитка дышит кислородом воздуха благодаря легочной полости, и вместе с тем она может свободно брать кислород из воды при содействии устройств наподобие жабр. " Накопив за лето большие запасы питательных веществ, улитки начинают готовиться к длительной зимовке. Сигналом служит понижение температуры воздуха по вечерам до 19 - 12 градусов. Зимовку улитки проводят в специально выстроенных зимовальных камерах, закапываясь в почву на глубину 5 - 10 сантиметров. Иногда улитки используют для своих жилищ естественные углубления в почве или норы мелких животных. Прикрытые сверху опавшей листвой, а затем снегом, улитки не страшатся мороза. Однако они могут переносить и более низкие температуры, чем при зимнем анабиозе. Лабораторные исследования показали, что температуру минус 7 градусов эти животные переносят в течение нескольких часов. Обладая такой температурной пластичностью, улитки и сумели приспособиться к различным климатическим зонам.например дождевой червь улучшает плодородность земли, Дождевые черви питаются растительными остатками. Пропуская богатую перегноем почву через свой кишечник, червь извлекает из нее некоторые питательные вещества, выбрасывая остальное наружу. При этом земля из нижнего слоя почвы выносится наверх. Кроме того, черви поедают полусгнившие части растений, опавшие листья и другие растительные вещества, затаскивая их с поверхности в глубже лежащие почвенные горизонты. Не менее охотно черви едят и свежие листья растений, в особенности капусту, лук, листья хрена и морковную зелень. Интересно, что черви не отказываются и от мяса (сырого и вареного), а также сала, являясь таким образом всеядными животными.