Установи Какой сейчас идет год по современному летосчислению Помогите пж
Обществознание
Установи Какой сейчас идет год по современному летосчислению Помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибавь 5508 лет для древнерусского летоисчисления, по современному - в календаре посмотри.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Misha wants to join the Tigers football club. He is talking to the team. Listen and choose the right answer. The Tigers will take Misha into their ...
Другие предметы
Математика