Установи Какой сейчас идет год по современному летосчислению Помогите пж

Обществознание
Установи Какой сейчас идет год по современному летосчислению Помогите пж
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Автор: Гость
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Гость:
Прибавь 5508 лет для древнерусского летоисчисления, по современному - в календаре посмотри.
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