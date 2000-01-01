Ребят, помогите решить простые примеры плиз:
Алгебра
Ребят, помогите решить простые примеры плиз:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) (х+5)(х+1)+(х-10)(х-2)=21 Х≠2 Х≠1 х²+х+5х+5+х²-2х-10х+20-21=0 2х²-6х+4=0 х²-3х+2=0 D=b²-4ac D=9-8=1 √D=√1=1 x=6-1/2=2,5 x=6+1/2=3,5 1) 6х² -24+(х+5)(х+2)=28 х≠2 х≠-2 6х²-24+х²+7х+10-28=0 7х²+7х-42=0 х²+х-6=0 D=1+24=25 √25=5 x=-1-5/2=-3 х=(-1)+5/2=2(не является корнем уравнения) х²-4х+4х+16=32 х≠4 х≠-4 х²=16 х=4 х=-4 нет корней уравнения х²+2х-3-х²+8х-15-12=0 х≠3 , х≠-3 10х=30 х=3 Нет корней решения
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