У мамы было 2000 рублей она купила 3 рубашки по цене 400 рублей.сколько денег у неё ост??лось

Математика
У мамы было 2000 рублей она купила 3 рубашки по цене 400 рублей.сколько денег у неё ост??лось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама потратила денег 3*400=1200 Что бы найти сколько осталось надо отнять от того что было сколько потратила! 2000-1200=800
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