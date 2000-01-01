У мамы было 2000 рублей она купила 3 рубашки по цене 400 рублей.сколько денег у неё ост??лось
Математика
У мамы было 2000 рублей она купила 3 рубашки по цене 400 рублей.сколько денег у неё ост??лось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама потратила денег 3*400=1200 Что бы найти сколько осталось надо отнять от того что было сколько потратила! 2000-1200=800
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