Помогите пожалуйста! 700см.в квадрате×70дм. В квадрате .
Математика
Помогите пожалуйста! 700см.в квадрате×70дм. В квадрате .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700 см²*70дм²=7дм²*70дм²=490дм², т.к. 1дм²=100см²
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