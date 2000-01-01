Спиши пословицы,дописывая окончания.Умн...книга,что тепл... дождь для всходов.Утренн.. роса- добр... слеза:ею лес умывается,с ночкой прощается.Дождлив... лето хуже осени.Добр... слава лежит,а худ... бежит. Обозначь род имен при...
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Спиши пословицы,дописывая окончания.Умн...книга,что тепл... дождь для всходов.Утренн.. роса- добр... слеза:ею лес умывается,с ночкой прощается.Дождлив... лето хуже осени.Добр... слава лежит,а худ... бежит. Обозначь род имен прилагательных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко только додуматься надо вставь просто окончания первое и второе подскажу умная книга вставляем ая умная она моя род женский второе что теплый дождь.................теплый вставляем ф теплый он мой род мужской
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