Мать сказала :- Дверь закрой ! К нам летит пчелиный рой . Весь укутанный , в постели , мой щенок лежит пластом , и виляет еле-еле , забинтованным хвостом . Я не бегаю к врачу --я сама его лечу. Придумай продолжение истории .что...

Литература

Мать сказала :- Дверь закрой ! К нам летит пчелиный рой . Весь укутанный , в постели , мой щенок лежит пластом , и виляет еле-еле , забинтованным хвостом . Я не бегаю к врачу --я сама его лечу. Придумай продолжение истории .что будет дальше?

Автор: Гость