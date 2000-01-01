Мать сказала :- Дверь закрой ! К нам летит пчелиный рой . Весь укутанный , в постели , мой щенок лежит пластом , и виляет еле-еле , забинтованным хвостом . Я не бегаю к врачу --я сама его лечу. Придумай продолжение истории .что...

Литература
Мать сказала :- Дверь закрой ! К нам летит пчелиный рой . Весь укутанный , в постели , мой щенок лежит пластом , и виляет еле-еле , забинтованным хвостом . Я не бегаю к врачу --я сама его лечу. Придумай продолжение истории .что будет дальше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дам я косточку ему его на руки возьму дверь закрою поскорее щенку будет веселее.
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