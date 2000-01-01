розвязати ланцюг перетворення Al(NO3)3-Al(OH)3

Химия
розвязати ланцюг перетворення Al(NO3)3-Al(OH)3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al(NO3)3 + 3KOH = 3KNO3 + Al(OH)3 или Al(NO3)3 + 3H2O = Al(OH)3 + 3HNO3 или 2AI(NO3)3 + 3Cu(OH)2 = 2AI(OH)3+3Cu(NO3)2
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