10 номер . Перевести с 1-5 предложение. У меня просто нет времени
Английский язык
10 номер . Перевести с 1-5 предложение. У меня просто нет времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.котёнок играет с мышью 2.слон носит людей 3.лошадь выигрывает забег (скачки ) 4.обезьяна читает книгу 5.медведь танцует 6.олень ест зеленую траву 7.голубь (поёт) воркует
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