Из трактира Гарцующий пони одновременно в противоположных направлениях выехали ??ва всадника .Через 4 часа расстояние между ними стало 192 мили .Какое расстояние проехал каждый всадник за это время, если скорость одного из них ...

Математика
Из трактира Гарцующий пони одновременно в противоположных направлениях выехали ??ва всадника .Через 4 часа расстояние между ними стало 192 мили .Какое расстояние проехал каждый всадник за это время, если скорость одного из них на 4 км/ч больше скорости другого?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
192:4=48 скорость удаление. (48-4):2=22 скорость 1 всадника. 22+4=26 скорость 2 всадника.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
10 номер . Перевести с 1-5 предложение. У меня просто нет времени
Ответить
Русский язык
Ходить какое лицо???? Помогите плииз
Ответить
Русский язык
"Составьте 10 словосочетаний глагол+существительное в родительном падеже с предлогом из или с"
Ответить
Русский язык
Прочитайте подчеркните имена существительные. У речки на пригорке чья то норка . Хозяйка тоже норка
Ответить
Биология
Органы дыхания древесной улитки? Какие беспозвоночные улучшают плодородность з??мли? Чем они питаются? Где улитки проводят зиму?
Ответить