Из трактира Гарцующий пони одновременно в противоположных направлениях выехали ??ва всадника .Через 4 часа расстояние между ними стало 192 мили .Какое расстояние проехал каждый всадник за это время, если скорость одного из них ...

Математика

Из трактира Гарцующий пони одновременно в противоположных направлениях выехали ??ва всадника .Через 4 часа расстояние между ними стало 192 мили .Какое расстояние проехал каждый всадник за это время, если скорость одного из них на 4 км/ч больше скорости другого?

Автор: Гость