Из трактира Гарцующий пони одновременно в противоположных направлениях выехали ??ва всадника .Через 4 часа расстояние между ними стало 192 мили .Какое расстояние проехал каждый всадник за это время, если скорость одного из них ...
Математика
Из трактира Гарцующий пони одновременно в противоположных направлениях выехали ??ва всадника .Через 4 часа расстояние между ними стало 192 мили .Какое расстояние проехал каждый всадник за это время, если скорость одного из них на 4 км/ч больше скорости другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
192:4=48 скорость удаление. (48-4):2=22 скорость 1 всадника. 22+4=26 скорость 2 всадника.
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