Колесо с длиной окружности 84см, проехав некоторые расстояние, совершило 35 оборотов.Сколько оборотов совершит колесо с длиной окружности 98 см, проехав это же расстояние?

Математика

Колесо с длиной окружности 84см, проехав некоторые расстояние, совершило 35 оборотов.Сколько оборотов совершит колесо с длиной окружности 98 см, проехав это же расстояние?

Автор: Гость