Колесо с длиной окружности 84см, проехав некоторые расстояние, совершило 35 оборотов.Сколько оборотов совершит колесо с длиной окружности 98 см, проехав это же расстояние?

Математика
Колесо с длиной окружности 84см, проехав некоторые расстояние, совершило 35 оборотов.Сколько оборотов совершит колесо с длиной окружности 98 см, проехав это же расстояние?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько проехало первое колесо - 84*35=2940 см сколько оборотов совершило второе колесо 2940см : 98=30 оборотов
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