Подскажите пожалуйста как находится наименшие общие кратные)
Математика
Подскажите пожалуйста как находится наименшие общие кратные)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОК должно делиться на каждое из данных чисел. Для этого оно должно содержать простые множители каждого из чисел. 1. Разложи каждое число на простые множители. 2. Возьми ВСЕ множители из одного( можно самое большее). 3. Из других разложений добавь недостающие. 4. Все множители перемножь
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