Публицистические выступления политиков,деятелей культуры,спорта и тд. К кому обр??щены эти высказывания,какие задачи ставили авторы? Пожайлуста побыстрее!

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Публицистические выступления политиков,деятелей культуры,спорта и тд. К кому обр??щены эти высказывания,какие задачи ставили авторы? Пожайлуста побыстрее!

Автор: Гость