Выполнить морфемный разбор слова деревянных
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Выполнить морфемный разбор слова деревянных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревянных Дерев-янн-ых Дерев - корень Янн - суффикс Ых - окончание Деревянн - основа
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