Помогите решить плиз В мягком вагоне 18 спальных мест , а в плацкартном вагоне 54 места. В составе скорого поезда 1 мягкий вагон 6 плацкартных и 11 купейных . Сколько спальных мест в купейном вагоне , если во всех вагонах соста...
Математика
Помогите решить плиз В мягком вагоне 18 спальных мест , а в плацкартном вагоне 54 места. В составе скорого поезда 1 мягкий вагон 6 плацкартных и 11 купейных . Сколько спальных мест в купейном вагоне , если во всех вагонах состава 738 спальных мест ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+(54*6)=342(места) - в плацкартных и мягком вагоне вместе 738-342=396(Мест) - в 11 купейных вагонах 396:11=36(мест) - в 1 купейном вагоне ОТВЕТ: в 1 купейном вагоне 36 мест
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