Помогите решить плиз В мягком вагоне 18 спальных мест , а в плацкартном вагоне 54 места. В составе скорого поезда 1 мягкий вагон 6 плацкартных и 11 купейных . Сколько спальных мест в купейном вагоне , если во всех вагонах соста...

Математика

Помогите решить плиз В мягком вагоне 18 спальных мест , а в плацкартном вагоне 54 места. В составе скорого поезда 1 мягкий вагон 6 плацкартных и 11 купейных . Сколько спальных мест в купейном вагоне , если во всех вагонах состава 738 спальных мест ?

Автор: Гость