Решить уравнение х *9=81
Математика
Решить уравнение х *9=81
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X*9=81 x=81:9 х=9 ------------ 9*9=81
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