Помогите пожалуйста . Надо сочинить (мини сочинение на тему настоящий друг ) с правилом "не" пишется с глаголом раздельно и слитно

Гость: Гость:

Мы с моим другом неразлучимые друзья. Он всегда понимает в трудную минуту, не хвастается, не завидует, вообщем просто подарок. Мы с ним всегда вместе, никогда не гуляем с другими, только вдвоем. Нам очень весело вместе, нас неразлучат никогда.