Помогите пожалуйста . Надо сочинить (мини сочинение на тему настоящий друг ) с правилом "не" пишется с глаголом раздельно и слитно
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Помогите пожалуйста . Надо сочинить (мини сочинение на тему настоящий друг ) с правилом "не" пишется с глаголом раздельно и слитно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы с моим другом неразлучимые друзья. Он всегда понимает в трудную минуту, не хвастается, не завидует, вообщем просто подарок. Мы с ним всегда вместе, никогда не гуляем с другими, только вдвоем. Нам очень весело вместе, нас неразлучат никогда.
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