РЕБЯТА SOS!!!! ОТВЕТ НУЖЕН БЫСТРЫЙ ДАЮ 35 БАЛОВ+ БЛАГОДАРСТВО Какие предложения по цели высказывния встретились в тексте? Отметьте утвердительные и отрицательные предложения. 2) Листья падают, листья падают, стонет ветер, ...
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РЕБЯТА SOS!!!! ОТВЕТ НУЖЕН БЫСТРЫЙ ДАЮ 35 БАЛОВ+ БЛАГОДАРСТВО Какие предложения по цели высказывния встретились в тексте? Отметьте утвердительные и отрицательные предложения. 2) Листья падают, листья падают, стонет ветер, протяжен и глух. Кто же сердце порадует? Кто его успокоит, мой друг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По цели высказывания в этом стихотворении есть невосклицательные предложения : Листья падают, листья падают,стонет ветер,протяжен и глух. А также есть восклицательные : Кто же сердце порадует? Кто его успокоит, мой друг?
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