Спешите русские народные поговорки подчеркните грамотическую основу предложени??
Русский язык
Спешите русские народные поговорки подчеркните грамотическую основу предложени??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Январь- дедушка Июль- макушка Декабрь- шапка Ноябрь- сумерки Ноябрь- ворота Ноябрь- внук, сын, батюшка Слова перед тире- подлежащие (подчеркиваются линией), слова после тире- сказуемые (подчеркиваются двумя линиями)
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