Помогите Пожалуйста. 11ч. 35мин. - 4ч. 58мин. +18ч.53мин.=?

Математика
Помогите Пожалуйста. 11ч. 35мин. - 4ч. 58мин. +18ч.53мин.=?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все переводим в минуты.  1 час= 60 минут. 11 ч. 35 мин. =11*60+35=660+35=695 мин. 4ч .58 мин.=4*60+58=240+58=298 мин. 18 ч. 53 мин.=18*60+53=1080+53=1133 мин. теперь решаем:  695 мин.- 298 мин. + 1133 мин. = 397 мин. + 1133 мин. = 1530минут ОТВЕТ : 1530 МИНУТ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите написать сочинение по МХК.
Ответить
Математика
Подскажите пожалуйста как находится наименшие общие кратные)
Ответить
Русский язык
Составьте текст из данных слов
Ответить
Русский язык
Спешите русские народные поговорки подчеркните грамотическую основу предложени??
Ответить
Биология
Очень срочно помогите пожайлуста
Ответить