Помогите Пожалуйста. 11ч. 35мин. - 4ч. 58мин. +18ч.53мин.=?

Гость: Гость:

Все переводим в минуты. 1 час= 60 минут. 11 ч. 35 мин. =11*60+35=660+35=695 мин. 4ч .58 мин.=4*60+58=240+58=298 мин. 18 ч. 53 мин.=18*60+53=1080+53=1133 мин. теперь решаем: 695 мин.- 298 мин. + 1133 мин. = 397 мин. + 1133 мин. = 1530минут ОТВЕТ : 1530 МИНУТ.