Коля решил 15 задач А Света на 7 задач больше Сколько задачи не решили вместе

Математика
Коля решил 15 задач А Света на 7 задач больше Сколько задачи не решили вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15 + 7 = 22 (з.) - Решила Света 2) 15 + 22 = 37 (з.) Ответ: 37 задач они решили вместе
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