Коля стёр некоторые цифры в примерах на доске и написал вместо них буквы. Вместо о??инаковых цифр он написал одинаковые буквы, а вместо разных цифр разные буквы.(АА-ВЕ=ЕВ, Е-В=6 Ответ:А=_,В=_,Е=_

Математика
Коля стёр некоторые цифры в примерах на доске и написал вместо них буквы. Вместо о??инаковых цифр он написал одинаковые буквы, а вместо разных цифр разные буквы.(АА-ВЕ=ЕВ, Е-В=6 Ответ:А=_,В=_,Е=_
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=8.В=1.Е=7. 88-17=71 АА-ВЕ=ЕВ
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