Коля стёр некоторые цифры в примерах на доске и написал вместо них буквы. Вместо о??инаковых цифр он написал одинаковые буквы, а вместо разных цифр разные буквы.(АА-ВЕ=ЕВ, Е-В=6 Ответ:А=_,В=_,Е=_

Математика

Коля стёр некоторые цифры в примерах на доске и написал вместо них буквы. Вместо о??инаковых цифр он написал одинаковые буквы, а вместо разных цифр разные буквы.(АА-ВЕ=ЕВ, Е-В=6 Ответ:А=_,В=_,Е=_

Автор: Гость