Коля стёр все цифры в примере на доске и написал вместо них буквы.Вместо одинаковых цифр он написал одинаковые буквы,а вместо разных цифр-разные буквы.Помоги Маше догадаться,какие числа были в примере. Кока+кола=вода

Математика

Коля стёр все цифры в примере на доске и написал вместо них буквы.Вместо одинаковых цифр он написал одинаковые буквы,а вместо разных цифр-разные буквы.Помоги Маше догадаться,какие числа были в примере. Кока+кола=вода

Автор: Гость