Коля стёр все цифры в примере на доске и написал вместо них буквы.Вместо одинаковых цифр он написал одинаковые буквы,а вместо разных цифр-разные буквы.Помоги Маше догадаться,какие числа были в примере. Кока+кола=вода

Математика
Коля стёр все цифры в примере на доске и написал вместо них буквы.Вместо одинаковых цифр он написал одинаковые буквы,а вместо разных цифр-разные буквы.Помоги Маше догадаться,какие числа были в примере. Кока+кола=вода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+КОКА   КОЛА   ВОДА   А=0 +КОК0   КОЛ0     ВОД0   О=9 +К9К0   К 9Л0   В9Д0 Л – число больше 5 (т.к. О+О=9, 9+9=18+1)            К - число меньше 5 Л=8 К=3 +3930   3980      7910   А=0, Д=1, К=3, В=7, Л=8, О=9. Ответ: 3930+3980=7910

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