Коля стёр все цифры в примере на доске и написал вместо них буквы.Вместо одинаковых цифр он написал одинаковые буквы,а вместо разных цифр-разные буквы.Помоги Маше догадаться,какие числа были в примере. Кока+кола=вода
Математика
Коля стёр все цифры в примере на доске и написал вместо них буквы.Вместо одинаковых цифр он написал одинаковые буквы,а вместо разных цифр-разные буквы.Помоги Маше догадаться,какие числа были в примере. Кока+кола=вода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+КОКА КОЛА ВОДА А=0 +КОК0 КОЛ0 ВОД0 О=9 +К9К0 К 9Л0 В9Д0 Л – число больше 5 (т.к. О+О=9, 9+9=18+1) К - число меньше 5 Л=8 К=3 +3930 3980 7910 А=0, Д=1, К=3, В=7, Л=8, О=9. Ответ: 3930+3980=7910
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