Коля записал число 99, зачеркнул цифру 9. Во сколько раз уменьшилось число?
Математика
Коля записал число 99, зачеркнул цифру 9. Во сколько раз уменьшилось число?
Ответ(ы):
Гость:
В 11 Проверим-если 9*11,то будет 99 Ответ:11 Всего хорошего:)
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