Выполнить звуковой буквенный анализ слова вечер
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Выполнить звуковой буквенный анализ слова вечер
Ответ(ы):
Гость:
Вечер- 2 слога в- согласный, мягкий, глухой е-гласный, ударный ч-согласный, мягкий е-гласный, безударный р-согласный, твёрдый, звонкий вечер -5 звуков, 5 букв
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