Коллекция минералов состоит из яшмы, кварца и малахита. В ней 80 образцов минералов. В коллекции 17 яшмы, а кварца в 6 раз больше, чем малахита. Сколько малахита в коллекции? Решить задачу с помощью уравнения.
Математика
Коллекция минералов состоит из яшмы, кварца и малахита. В ней 80 образцов минералов. В коллекции 17 яшмы, а кварца в 6 раз больше, чем малахита. Сколько малахита в коллекции? Решить задачу с помощью уравнения.
Ответ(ы):
Гость:
80- 17= 63 -образцов кварца и малахита 63 разделить на 7 ( где 7 - это 6 частей кварца и 1 часть образцов малахита) = 9 образцов малахита
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