Коллекция минералов состоит из яшмы, кварца и малахита. В ней 80 образцов минералов. В коллекции 17 яшмы, а кварца в 6 раз больше, чем малахита. Сколько малахита в коллекции? Решить задачу с помощью уравнения.

Математика

Коллекция минералов состоит из яшмы, кварца и малахита. В ней 80 образцов минералов. В коллекции 17 яшмы, а кварца в 6 раз больше, чем малахита. Сколько малахита в коллекции? Решить задачу с помощью уравнения.

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