Комедия Гоголя Ревизор крылатые выражения из действия 3
Литература
Комедия Гоголя Ревизор крылатые выражения из действия 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда вельможа говорит, чувствуешь страх. Он столичная штучка: боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. С тех пор, как я принял начальство, - может быть, вам покажется даже невероятным, - все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. Пред добродетелью все прах и суета. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой раз и стишки выкинутся. Начальник отделения со мной на дружеской ноге. А один раз меня даже приняли за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: "Ну что, брат Пушкин?" - "Да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то все..." Большой оригинал. Меня сам государственный совет боится.
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