Почему в конце повести "пиковая дама" автор не наказывает смертью главного героя Германна, а заставляет сходить с ума.

Литература
Почему в конце повести "пиковая дама" автор не наказывает смертью главного героя Германна, а заставляет сходить с ума.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возможно что сумасшествие было своеобразным наказанием свыше,за то что он косвенно повлиял на смерть старой графини.плюс то что он явно собирался испоьзовать лизу в своих целях и бросить ее.плюс алчность и неуямная жажда к деньгам тоже не делают ему чести
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите последние 3
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста это экзамен!!!
Ответить
Химия
Li2Se+O2 розвязати реакцію
Ответить
Биология
Красная окраска цветков ночной красавицы детерминирована геном R, а белая окраска – R1. Гетерозиготные растения RR1 в результате промежуточного нас...
Ответить
Алгебра
Решите систему пожалуйста!!!!!!!!!! 3х-4у=5 и 5х+2у=17
Ответить