Почему в конце повести "пиковая дама" автор не наказывает смертью главного героя Германна, а заставляет сходить с ума.

Гость: Гость:

возможно что сумасшествие было своеобразным наказанием свыше,за то что он косвенно повлиял на смерть старой графини.плюс то что он явно собирался испоьзовать лизу в своих целях и бросить ее.плюс алчность и неуямная жажда к деньгам тоже не делают ему чести