Почему в конце повести "пиковая дама" автор не наказывает смертью главного героя Германна, а заставляет сходить с ума.
Литература
Почему в конце повести "пиковая дама" автор не наказывает смертью главного героя Германна, а заставляет сходить с ума.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возможно что сумасшествие было своеобразным наказанием свыше,за то что он косвенно повлиял на смерть старой графини.плюс то что он явно собирался испоьзовать лизу в своих целях и бросить ее.плюс алчность и неуямная жажда к деньгам тоже не делают ему чести
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