Конерген 5 соз жазып тусиниги жазу керек. ..Комек бериндерш достар
Қазақ тiлi
Конерген 5 соз жазып тусиниги жазу керек. ..Комек бериндерш достар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
– мата атаулары: патсайы, торқа, биқасап, дүрия, т.б.– әдет-ғұрып атаулары: бесік құда, сауын айту, ұрын бару, т.б.– үй тұрмысына қатысты атаулар: жаппа, лашық, саптыаяқ, кебеже, әбдіре, шидем, күпі, шекпен, сәукеле, т.б.
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