Конерген 5 соз жазып тусиниги жазу керек. ..Комек бериндерш достар

Қазақ тiлi
Конерген 5 соз жазып тусиниги жазу керек. ..Комек бериндерш достар
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
– мата атаулары: патсайы, торқа, биқасап, дүрия, т.б.– әдет-ғұрып атаулары:  бесік құда, сауын айту, ұрын бару, т.б.– үй тұрмысына қатысты атаулар:  жаппа, лашық, саптыаяқ, кебеже, әбдіре, шидем, күпі, шекпен, сәукеле, т.б.

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