Конфет - 250гр. Сколько масса 13 шоколадных конфет в 1 кг.?

Математика
Конфет - 250гр. Сколько масса 13 шоколадных конфет в 1 кг.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Узнаем какую часть составляют 250 граммов от килограмма?  250 = 1/4 (часть) 2) Сколько масса 13 шоколадных конфет в 1 кг? 13*4=52 (к) Ответ: 52 конфеты
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