Консель - слуга профессора Аронакса - обладал собственным научным интересом, прио??ретённым в результате многолетнего общения с учёными.В чём специализировался Консель? 1)препарирование животных образцов 2)сбор и составление ...

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Консель - слуга профессора Аронакса - обладал собственным научным интересом, прио??ретённым в результате многолетнего общения с учёными.В чём специализировался Консель? 1)препарирование животных образцов 2)сбор и составление гербариев 3)сбор древних окаменелостей 4)классификация живых организмов 5)чтение географических карт

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