Конспект на тему атлантический океан. заранее спасибо

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1. Организационный моментПродолжается великий час Океанов. Сегодня нам откроет свои тайны еще один океан – Атлантический Постараемся же за 45 минут урока узнать больше тайн и загадок Атлантического океана. Ну, чтобы океан нам открылся, мы должны быть открыты к восприятию новых знаний.2. Повторение пройденного материалаЦифровой диктант по теме: «Тихий и Индийский океаны»– Прослушав утверждение, определите, о каком океане идет речь. Если речь идет о Тихом океане, запишите цифру «1», если об Индийском – цифру «2».Тихий океан – 1 Индийский океан – 2(Разъяснение задания)1) Третий океан на Земле по величине. 2) Название океану дал Ф. Магеллан. 3) В этом океане расположен Марианский желоб. 4) Северной частью океан омывает материк Евразия. 5) Одно из морей океана имеет самую высокую соленость в мире. 6) Этот океан соединен с Северным Ледовитым океаном Беринговым проливом. 7) Богатейшее месторождение нефти на шельфе Персидского залива. 8) Самый теплый океан по температуре поверхностных вод. 9) На западе океан омывает Евразию, на востоке – Америку. 10) В северной части океана – мощное Муссонное течение.Учащиеся сдают листочки с ответами на проверку учителю.3. Объяснение нового материала– По какому плану мы изучаем океаны? (В рабочих тетрадях или в тетрадях на печатной основе есть план, с которым уже ребята работали) – Начнем изучение Атлантического океана с географического положения. Как и Тихий океан Атлантический вытянут от субарктических широт до Антарктиды, но уступает ему по ширине. Наибольшей ширины Атлантика достигает в умеренных широтах и сужается к экватору. Имеет S-образную форму. – Происхождение океана связано с теорией литосферных плит. Вспомним ее положения. – Так вот, примерно 200 млн. лет назад океана не существовало, в те времена Америка, Африка и возможно, Антарктида составляли единый материк, а на месте Карибского моря была суша, затем согласно теории материк раскололся, плиты стали раздвигаться, и образовалась впадина, на месте которой находится океан. Береговая линия океана сильно расчленена в Северном полушарии, а в Южном изрезана слабо. Большая часть островов лежит близ материков. – Открываем тетради, записываем тему урока: «Атлантический океан». – В тетрадях сначала записываем визитную карточку океана, смотрим в атласы: площадь, объём, средняя глубина, наибольшая глубина, средняя температура воды, течения (холодные и теплые). – Следующий пункт плана?История изучения и открытия океана– С древних времен Атлантический океан стал осваиваться человеком. На его берегах в разные эпохи возникли центры мореплавания в Древней Греции, Карфагене, Скандинавии. Его воды омывали легендарную Атлантиду, о географическом положении которой в океане до сих пор спорят учёные. Христофор Колумб – первый мореплаватель Нового Времени, который отважился пересечь Атлантический океан. В эпоху Великих географических открытий Атлантический океан стал главным водным путём на Земле. – Переходим к рельефу дна Атлантического океана. Слушаем рассказ и по ходу рассказа заполняем таблицу.Рельеф дна океанаФорма рельефаХарактеристика шельф материковый склон котловины СОХ желоба – Согласно теории литосферных плит Атлантический океан сравнительно молод. Рельеф его дна не так сложен, как в Тихом океане. Шельф занимает около 1\3 подводных окраин материков. Он обрамляет весь океан, но имеет разную ширину. В Западной Атлантике шельф развит в районах Лабрадора, Ньюфаундлена и Флориды. Южнее несколько уже, только у берегов Аргентины значительно расширяется. На востоке Атлантики обширный шельф распространен в северной части, но охватывает Северное и Исландское моря. Узкая часть – обрамляет Западную Африку. Материковый склон сравнительно крутой в западной части Атлантики, его крутизна несколько меньше в восточной части. Материковому склону США свойственны многочисленные подводные каньоны. Крупнейший каньон Конго расположен в районе устья одноименной реки Африки. Ложе океана характеризуется сочетанием глубоководных равнин, подводных поднятий и гор. Через всю Атлантику почти по меридиану протянулся гигантский хребет. В одном месте он выходит на поверхность – это остров Исландия. Хребет делит ложе океана на две почти равные части, его длина 17000км, ширина 1000км. Гигантский раздробленный вал занимает треть океана. А по обе стороны от хребта лежат относительно выровненные котловины. Основных котловин 15, подводных хребтов – 6, желобов – 2, морей – 9.