Написать письмо Деду Морозу по всем правилам составления письма
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Написать письмо Деду Морозу по всем правилам составления письма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой дедушка мороз.Меня зовут ( имя) Я живу (город ,страна) Мне ( сколько лет) Я вел(а) себя очень хорошо и хочу себе небольшой подарочек. Я очень хочу себе ...(придумай сам) .И я хочу спросить тебе очень тяжело разносить подарки послушным детям? И хочу спросить про оленей они послушны? Я очень жду ответа. (Имя)
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