Написать письмо Деду Морозу по всем правилам составления письма

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Написать письмо Деду Морозу по всем правилам составления письма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой дедушка мороз.Меня зовут ( имя) Я живу (город ,страна) Мне ( сколько лет) Я вел(а) себя очень хорошо и хочу себе небольшой подарочек. Я очень хочу себе ...(придумай сам) .И я хочу спросить тебе очень тяжело  разносить подарки послушным детям? И  хочу спросить про оленей они послушны?   Я очень жду ответа. (Имя)
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