FeCl2+HCl= Пожалуйста

Химия
FeCl2+HCl= Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeCl2+HCl=2FeCl3+H2(только в кислой среде,а то реакции не будет)
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