Помогите пж. номер 4 если можете переведите предложение!!!

Английский язык
Помогите пж. номер 4 если можете переведите предложение!!!
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Автор: Гость
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Посетить Лондон Забраться на гору Плавать в озере Кататься на лошади Гребсти на лодке Путешевствовать на самолете Играть в баскетбол Парус на лодке Смотреть на орла
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