(1)....(2) Некоторые виды луней окрашены в голубовато-пепельные цвета, так что издали ?? полете они кажутся белёсыми. (3)..................... с ними, а не с луной, как думают некоторые, и сравнивают поседевшего, белоголового ч...
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(1)....(2) Некоторые виды луней окрашены в голубовато-пепельные цвета, так что издали ?? полете они кажутся белёсыми. (3)..................... с ними, а не с луной, как думают некоторые, и сравнивают поседевшего, белоголового человека. (4) Лунь с загнутыми клювом и с венцом перьев вокруг щек и подбородка удивительно напоминает убеленного сединами бородатого старца. 1) Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? Запишите его в текст. Кто такой лунь? Лунь - птица семейства ястребиных. Коршун и лунь - хищные птицы. Мы должны беречь и охранять редких животных. Лунь и луна - однокоренные слова. 2) Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем(3) предложении текста? Запишите его в текст. Например, Потому что Именно Или Хотя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Лунь - птица семейства ястребиных. 2) Именно.
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